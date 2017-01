Végre egy jó hír: a csokoládé a legjobb köhögés ellen

49

Itt a megfázás szezonja, és hozzá egy igazán jó hír a brit tudósoktól: felejtsd el a citromos, mézes teát, egyél inkább csokoládét.

Persze, minden hónapban kitalálja valaki, mi mindenre jó a csoki, de ez most egy igazi, tudományos kutatás. Alyn Morice, az University of Hull szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi kutatásokkal foglalkozó professzora és tanítványai 163 beteget vontak be egy tanulmányba, és arra jutottak: a csokoládé tényleg hatásos a köhögésre: a betegek többsége két nap alatt jelentős javulást mutatott.

A londoni Imperial College kutatói azt is megfejtették, hogy működik a dolog: a kakaóbab, így a csokoládé is tartalmaz egy teobromin, vagy xanteóz nevű alkaloidot (jellegzetes, keserű ízét mindenki ismeri, aki evett már étcsokit). Ez az, ami egy bevonatot képez a torkunkban található, a köhögési ingeért felelős idegvégződéseken, és sokkal hatásosabb, mint a ma legtöbbször köhögéscsillapításra használt kodein.



nuus Még többet innen: Tetszett a cikk?

Hírlevél feliratkozás Email cím Vezetéknév Keresztnév Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatot TÉMÁK Forma-1 Autó Autósport BabaMama Belföld Budapest Bulvár Celeb Design Divat Egészség Egyéni Életmód Érdekes Erotika esport Extrém Femin Film Fintech Gamer Gasztró Helyek Infotech Jégkorong Jóga Kézilabda Könyv Kosárlabda Külföld Kultúra Labdarúgás Lélek Mobiltech Motor Nők Otthon Pénzügyek Sorozatok Sport Szépség Tech Tudomány TV Unatkozom Uncategorized Utazás Üzlet Vállalatok Vizuál Zene