Rekordidő alatt járta be a világ összes országát ez a 27 éves lány

46

Cassandra De Pecol 2015 júniusában indult útnak azzal a céllal, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a világ mind a 196 országát meglátogassa.

Még tavaly novemberben adtunk hírt arról a 27 éves amerikai lányról, aki a világ összes országát szerette volna bejárni. Akkor 181-nél járt, már csak 15 lokáció hiányzott a világrekordhoz, februárra pedig valóra is váltotta a küldetését. Ezzel ő lett az első nő, aki a Föld minden országában tiszteletét tette.

Cassandra expedíciója összesen 18 hónapba és 26 napba telt, ennyi idő alatt pedig 198 ezer dollárt, vagyis több mint 57 millió forintnak megfelelő összeget költött el, melynek nagy részét szponzorok állták.

Az International Institute for Peace Through Tourism nagyköveteként vágott bele a kalandba, melynek az “Expedition196” nevet adta. A lány útját az Instagramon is lehetett követni, ugyanis minden országból posztolt legalább egy fotót.

Fotó: Instagram / expedition_196

Még többet innen:

Nuus Tetszett a cikk?

Hírlevél - feliratkozom, mert az jó nekem Email cím Vezetéknév Keresztnév Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatot TÉMÁK Forma-1 Autó Autósport BabaMama Belföld Budapest Bulvár Celeb Design Divat Egészség Egyéni Életmód Érdekes Erotika esport Extrém Femin Film Fintech Gamer Gasztró Helyek Infotech Jégkorong Jóga Kézilabda Könyv Kosárlabda Külföld Kultúra Labdarúgás Lélek Mobiltech Motor Nők Otthon Pénzügyek Sorozatok Sport Szépség Tech Tudomány TV Unatkozom Uncategorized Utazás Üzlet Vállalatok Vizuál Zene