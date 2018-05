Durva sokk: így nézett ki a hotel medencéje a képen, és így a valóságban

Ez történt Jenny Kershaw-val és párjával is, aki Vietnámban foglalt egy hotelszobát a booking.com-on keresztül, ám a beígért luxusmedence helyett egy kicsi, sötét verem várta, vízzel tele:

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd

— Jenny Kershaw (@jennykershawx) 2018. május 12.