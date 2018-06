Ha borravalóról van szó, smucig az Y generáció színe-java

64

A '80-as évek elején és a '90-es évek közepe táján születettek nem igazán tartják a régi szokást, hogy 20 százalék borravalót illik adni. Megszokták, hogy mindig pont annyit fizetnek, amennyi a számlán figyel.

Kétharmaduk nem nagyon jattol

Egy friss felmérés szerint az érintett generáció kétharmada az illendőnek szánt 20 százalék alatt teljesít, ha borravalóról van szó, míg szüleik mint egy nyolcvanöt százaléka tisztességesen jattol – derül ki az amerikai Creditcards.com friss kutatásából.

A szakemberek szerint a jelenség mögött két fő ok áll. Az egyik az, hogy a generáció egy sor olyan szolgáltatást használ, ahol nincs igazán lehetőség a jattolásra. Az Über és a Lyft például csak nemrég vezette be, hogy opcionálisan borravaló is adható fizetéskor, a legtöbb online szolgáltatásnál erre azonban nincs is lehetőség.

Megszokták, hogy véleményt nyilvánítanak

A mások ok komplexebb: ez a generáció megszokta, hogy tetszést nyilvánít, és a borravalóra ennek egy eszközeként tekint: ha elégedett volt, ad egy ki extrát, ha azonban átlagos vagy átlagon aluli szolgáltatásról van szó, ez eszébe se jut.

Volt, aki arról számolt be, hogy azért nem jattol elegánsan, mert sok helyen direkt azért adnak alacsony bért a felszolgálóknak, hogy a borravaló majd kompenzálja őket ezért, ami az Y generáció tagjai szerint felháborító.

Aki elégedetlen, forduljon az étteremvezetőhöz

A modern éttermekben előfordul, hogy eleve nem személy, hanem gép veszi fel a rendelést, tableten kell beírni az igényeket. Ilyenkor nem csak az Y-osok, de a többi korosztály sem igazán jattol: nem gondolnak abba bele, hogy a szolgáltatás árán felüli extra pénz ilyenkor a szakács, a konyhások és a takarítók között oszlik el.

A USA Todaynek nyilatkozó gyógypedagógus, Samra George a kutatás kapcsán arról beszélt, hogy szerinte akinek nincs pénze borravalóra, annak valójában arra sincs pénze, hogy szórakozni menjen. Hozzáteszi azt is, hogy értelmetlen, káros gyakorlat a borravaló elhagyásával kifejezni véleményünket a szolgáltatásról, hiszen ha valóban elégedetlenek vagyunk, azonnal érdemes az étteremvezetőhöz fordulni.

Nyitókép: pixabay.com

Megosztás Facebookon Megosztás Twitteren

Még többet innen:

Nuus Tetszett a cikk?